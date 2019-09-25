غدًا..أسوان في القاهرة للقاء مصر

قرر الجهاز الفني لفريق أسوان السفر إلي القاهرة غدا الأربعاء ، للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للقاء اف سي مصر ،في ثاني جولات الدوري الممتاز، والتي ستقام علي ملعب الكلية الحربية المقرر لها السبت المقبل.
ورفض مجدى عبد العاطي، المدير الفني لأسوان منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب الخسارة من فريق مصر للمقاصة بثلاثية مقابل هدفين، في أول لقاءات الدورى الممتاز .
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