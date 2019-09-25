الزمالك يحتفل بعيد ميلاد أشرف بن شرقي

احتفل اليوم الموقع الرسمي لنادي الزمالك بعيد ميلاد لاعب الفريق الكروى الأول أشرف بن شرقي الذي أتم اليوم عامه 25، حيث إنه من مواليد 24 سبتمبر 1994. إنه من مواليد 24 سبتمبر 1994. وكان اللاعب انضم إلي صفوف الزمالك لمدة 3سنوات قادما من الهلال السعودي الهلال السعودي ويستعد الزمالك لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، يوم السبت المقبل، فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا، حيث انتهت مباراة الذهاب التى أقيمت فى السنغال بخسارة الأبيض بنتيجة 2/1.

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