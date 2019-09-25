ارسنال يكتسح نوتنجهام بخماسية في كأس الرابطة الإنجليزية

اكتسح فريق ارسنال الانجليزي نظيره نوتنجهام فورست بخمسة أهداف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب الإمارات ضمن مباريات الدور الثالث من كأس الرابطة الانجليزية. ضمن مباريات الدور الثالث من كأس الرابطة الانجليزية. سجل أهداف الأرسنال، كل من روب هولدينج 72'، جابرييل مارتينيللي 31' ، جابرييل مارتينيللي 92ريس نيلسون 84' جوي ويلوك 78، على نحو الترتيب. روب هولدينج 72'، جابرييل مارتينيللي 31' ، جابرييل مارتينيللي 92ريس نيلسون 84' جوي ويلوك 78، على نحو الترتيب. وبهذه النتيجة يتـأهل أرسنال إلي الدور التالي من البطولة.

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