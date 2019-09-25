اكتسح فريق ارسنال الانجليزي نظيره نوتنجهام فورست بخمسة أهداف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب الإماراتضمن مباريات الدور الثالث من كأس الرابطة الانجليزية.
سجل أهداف الأرسنال، كل منروب هولدينج 72'، جابرييل مارتينيللي 31' ، جابرييل مارتينيللي 92ريس نيلسون 84' جوي ويلوك 78، على نحو الترتيب.
وبهذه النتيجة يتـأهل أرسنال إلي الدور التالي من البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارسنال يكتسح نوتنجهام بخماسية في كأس الرابطة الإنجليزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.