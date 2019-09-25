تليفونات بنى سويف يواجه الشرطة والداخلية وديا

يلنقي فريق تليفونات بني سويف مع الشرطة والداخلية وديا يوم 29 سبتمبر الجاري عليملعب استاد الشرطة استعدادا للموسم الجديد بدورى القسم الثاني.
ويتدرب التليفونات على فترتين صباحيا ومسائيا ، لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبين وتخصيص جزء من المران للنواحي الخططية والتكتيكية.
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