اجرى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي اتصالا بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة للاطمئنان علي إصابة مروان محسن، مطالبا بضرورة توفير الرعاية بعد إجرائه الجراحة . بضرورة توفير الرعاية بعد إجرائه الجراحة . وأجري مروان محسن عملية جراحية صباح الثلاثاء بعد إصابته بكسر في عظام الوجه والفك العلوى خلال مشاركته في مباراة سموحة أمس التي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيفين في الجولة الأولى للدوري. الثلاثاء بعد إصابته بكسر في عظام الوجه والفك العلوى خلال مشاركته في مباراة سموحة أمس التي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيفين في الجولة الأولى للدوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب يطمئن على مروان محسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.