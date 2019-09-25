الخطيب يطمئن على مروان محسن

اجرى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي اتصالا بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة للاطمئنان علي إصابة مروان محسن، مطالبابضرورة توفير الرعاية بعد إجرائه الجراحة .
وأجري مروان محسن عملية جراحية صباحالثلاثاء بعد إصابته بكسر في عظام الوجه والفك العلوى خلال مشاركته في مباراة سموحة أمس التي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيفين في الجولة الأولى للدوري.
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