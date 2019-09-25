برشلونة يفوز على فياريال فى الدوري الإسباني

حقق نادي برشلونة الإسباني الفوز علي نظيره فياريال بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الاثنين علي ملعب كامب نو ضمن الجولة السادسة من الدوري الاسباني .
سجل أهداف اللقاء انطوان جريزمان وارتور في الدقائق 6،15 لنادي برشلونه الإسباني وسجل للضيوف سانتي كازرولا في الدقيقة 44.
وشهد الشوط الثاني إجراء برشلونة تبديلا بخروج ليونيلميسي بعد إصابته ونزول الاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي العائد بدوره من إصابة دامت 5 أسابيع.
وبهذه النتيجة يحصد برشلونة الإسباني النقطة العاشرة يحتل بها المركز الرابع بينما يتجمد رصيد فياريال بـ8 نقاط يحتل بها المركز الثامن.
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