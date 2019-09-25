يوفنتوس يفوز على بريشيا في الدوري الإيطالي

فاز يوفنتوس على نظيره بريشيا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ماريو ريجامونتي"، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".
افتتح التسجيل ألفريدو دوناروما لصالح
وفي الشوط الثاني، سجل ميراليم بيانيتش هدف التقدم في الدقيقة 63.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى 13 نقطة، في صدارة الدوري الإيطالي، في حين أصبح بريشيا في المركز الحادي عشر في المركز السادس.
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