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يوفنتوس يفوز على بريشيا في الدوري الإيطالي

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فاز يوفنتوس على نظيره بريشيا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ماريو ريجامونتي"، ضمن الجولة السادسة من "الكالتشيو".
افتتح التسجيل ألفريدو دوناروما لصالح

بريشيا في الدقيقة الرابعة من المباراة، ثم سجل جون شانكيلور لاعب بريشيا هدفًا في مرماه، لتصبح النتيجة هدف لكل من الفريقين في الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، سجل ميراليم بيانيتش هدف التقدم في الدقيقة 63.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى 13 نقطة، في صدارة الدوري الإيطالي، في حين أصبح بريشيا في المركز الحادي عشر في المركز السادس.

 

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