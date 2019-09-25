أسامة عرابي: مدرب الأهلي يظهر بشكل جيد حتي الآن مع الفريق

أكد أسامة عرابي نجم الاهلي السابق أن صالح جمعة صانع ألعاب الاهلي يعيد احدي ابرز الاعبين في الفريق خاصة انه يتمتع برؤية جيدة داخل الملعب ويمتلك مهارات فنية عالية.

وقال اسامه عرابي خلال تصريحات لقناة تايم سبورت، من صالح

جمعة بذل كثيرا من الجهد وأن "يعرق أكثر" لرفع المعدل البدنى له، حتى يتمكن من المشاركة مع الفريق فى المباريات القادمة، خاصة أن هناك منافسة صعبة فى هذا المركز مع محمد مجدى أفشة ووليد سليمان، مؤكداً أن الجهاز الفنى للفريق الأحمر سيحتاج مجهودا أى لاعب فى الفترة المقبلة بسبب كثرة المباريات فى هذا الموسم .

واختتم عرابى أن الأهلى ظهر بمستوى جيد مع المدير الفنى الجديد رينيه فايلر، ولكن حتى الآن لم يظهر بصمة المدير الفنى الجديد مع الفريق.

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