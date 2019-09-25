بغياب رونالدو.. يوفنتوس يحقق فوز صعب على بريشيا



حقق يوفنتوس فوزًا صعبًا على مضيفه بريشيا بنتيجة 2-1، اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الخامسة من عمر الدوري الإيطالي.



أحرز ألفريدو دوناروما هدف بريشيا الوحيد في الدقيقة الرابعة، بينما سجل هدفي اليوفي، جون شانسيلور بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40، وميرالم بيانيتش في الدقيقة 63.



ورفع البيانكونيري رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول مؤقتًا، بينما تجمد رصيد بريشيا عن 6 نقاط.



تمكن أصحاب الأرض من تسجيل هدف التقدم في شباك يوفنتوس مبكرًا، بعدما توغل ألفريدو دوناروما وسدد كرة قوية، فشل تشيزني في التصدي لها لتسكن الشباك في الدقيقة الرابعة.



وأهدر أدريان رابيو فرصة تسجيل هدف التعادل لليوفي في الدقيقة التاسعة، بعدما سدد ديبالا كرة من داخل المنطقة ارتطمت بأقدام مدافع بريشيا لتعود إلى رابيو الذي سدد بعيدًا عن المرمى.



وكاد سامي خضيرة أن يتعادل لليوفي في الدقيقة 16، بعدما حصل على تمريرة أرضية من بين المدافعين من ديبالا، وسدد تصويبة أرضية مرت بجوار القائم الأيمن للحارس يورونين.



وتعرض دانيلو لإصابة في الدقيقة 19 ولم يستطع استكمال المباراة على إثرها، ليخرج ويدخل كوادرادو بدلًا منه.



وفشل هيجواين في التعامل مع عرضية كوادرادو في الدقيقة 25، بعدما لمس الكرة برأسه وفشل في تغيير مجراها داخل الشباك، لتخرج بجوار القائم.



وسدد بالوتيلي قذيفة من مسافة 30 مترًا من ركلة حرة ثابتة، تمكن تشيزني من إبعادها بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية.



وتمكن يوفنتوس من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 40، بعدما سجل شانسيلور هدفًا بطريق الخطأ في مرماه، خلال ركلة ركنية نفذها اليوفي.







وفي الدقيقة 54، أنقذ يورونين مرماه من هدف محقق للضيوف، بعدما مر هيجواين وتوغل داخل المنطقة وسدد ليتصدى الحارس ببراعة ويمنع المهاجم الأرجنتيني من هز الشباك.



وفي لقطة إنقاذ رائعة، نجح شانسيلور الذي سجل هدفًا بالخطأ في مرماه، من حرمان أدريان رابيو من هز الشباك، بعدما سدد من داخل المنطقة ليبعدها اللاعب من على خط المرمى.



وحصل ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس، على بطاقة صفراء في الدقيقة 58 بسبب الاعتراض على قرارات حكم اللقاء.



وتقدم يوفنتوس بالهدف الثاني خلال الدقيقة 63، عن طريق بيانيتش الذي استغل تصويبة ديبالا من ركلة حرة ثابتة ارتطمت بحائط بريشيا، لتعود إلى اللاعب البوسني الذي سدد بنجاح داخل المرمى.



وكاد بريشيا أن يحرز التعادل بعد ركلة ركنية لُعبت ووجدت ديسينا داخل المنطقة، الذي سدد تصويبة صاروخية مرت بجوار القائم الأيسر للحارس تشيزني.



وأهدر بزولي فرصة تعديل النتيجة لبريشيا في الدقيقة 75، بعد عرضية من الجهة اليسرى لأقصى اليمين، قابلها بزولي بتسديدة فوق العارضة.



وأنقذ تشيزني مرماه من هدف محقق في الدقيقة 78، بعد مرتدة سريعة لتصل إلى ماتري الذي سدد قذيفة بالمرمى لولا تألق تشيزني الذي أبعد الكرة عن مرماه، لتنتهي المباراة بفوز السيدة العجوز.

المصدر: موقع كورة