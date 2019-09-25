برشلونة يهزم فياريال ويخسر ميسي

حقق برشلونة فوزاً صعباً على ضيفه فياريال 2-1، لكنه خسر نجمه ليونيل ميسي للإصابة، اليوم الثلاثاء، في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



سجل أنطوان غريزمان (6) وأرثر ميلو (15) ثنائية برشلونة، فيما جاء هدف فياريال عبر المخضرم سانتي كازورلا في الدقيقة (44).



بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده 10 نقاط، فيما تجمّد رصيد فياريال عند 8 نقاط.



وانتهت المباراة بفوز صعب لبرشلونة الذي خسر جهود نجمه الأول ليونيل ميسي الذي تعرّض لإصابة لا يُعرف مدى خطورتها حتى الآن. المصدر: بي إن سبورت

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