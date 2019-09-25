رياضة | زيدان يكشف عن بديل مارسيلو وميندي في الجهة اليسرى لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يكشف عن بديل مارسيلو وميندي في الجهة اليسرى لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، على اللاعب الذي سوف يشركه في مركز الظهير الأيسر، أمام أوساسونا، بعد إصابة الثنائي مارسيلو وفيرلان ميندي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الأس" فإنه في ظل غياب ميندي ومارسيلو ، فإن ناتشو فيرنانديز هو الذي سيلعب في مركز الظهير الأيسر ضد أوساسونا.

كما أنه سيكون لاعب الكاستيا فران جارسيا ضمن المدعوين إلى تدرب مع الفريق الأول بشكل مستمر، وربما يحصل على فرصة المشاركة بعد فترة التوقف الدولي القادمة.

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الجدير بالذكر أنه قد سبق وأن شارك فران جارسيا مع الفريق الأول ضد مليلية في كأس ملك إسبانيا من العام الماضي.