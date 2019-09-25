رياضة | زيدان يكشف عن بديل مارسيلو وميندي في الجهة اليسرى لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يكشف عن بديل مارسيلو وميندي في الجهة اليسرى لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، على اللاعب الذي سوف يشركه في مركز الظهير الأيسر، أمام أوساسونا، بعد إصابة الثنائي مارسيلو وفيرلان ميندي.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "الأس" فإنه في ظل غياب ميندي ومارسيلو ، فإن ناتشو فيرنانديز هو الذي سيلعب في مركز الظهير الأيسر ضد أوساسونا.
كما أنه سيكون لاعب الكاستيا فران جارسيا ضمن المدعوين إلى تدرب مع الفريق الأول بشكل مستمر، وربما يحصل على فرصة المشاركة بعد فترة التوقف الدولي القادمة.
الجدير بالذكر أنه قد سبق وأن شارك فران جارسيا مع الفريق الأول ضد مليلية في كأس ملك إسبانيا من العام الماضي.
وأضافت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنها الإصابات صارت هي الأغنية التي لا تتوقف عن الرنين في ريال مدريد هذا الموسم. الفريق الطبي في ريال مدريد يلعب كما يلعب اللاعبون في المباريات. مع الرزمانة، المشابهة للعديد من الفرق الأخرى في أوروبا وإسبانيا، والذي يؤدي ريال مدريد إلى عدم توفر جميع لاعبيه.
وقال زيدان عن الطاعون الذي يهاجم غرفة الملابس: "لست قلقاً لكنها تزعجني كثيراً"، الضحية الأخيرة، كان فيرلاند ميندي، الذي أصيب للمرة الثانية هذا الموسم، هذه المرة في المقرب في الساق اليسرى.