رياضة | المغربي حمدالله يتفوق على ميسي ورونالدو

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نجح المغربي عبدالرازق حمدالله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي؛ في التفوق على الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الايطالي خلال عام 2019.

وجاء تفوق مهاجم فريق النصر السعودي، بعد احتلاله المركز الأول في قائمة الهدافين لعام 2019، وذلك بعدما سجل 41 هدفًا.

وسجل حمدالله مع العالمي 48 هدفا ونجح في صناعة 10 أهداف خلال موسم 2018 -2019.

وحل البرازيلي باربوسا لاعب فلامنجو البرازيلي بالمركز الثاني بعدما سجل 31 هدفا لفريقه ويحتل مركز متقدم على ليونيل ميسي، فيما جاء ميسي بالمركز الخامس برصيد 30 هدفا؛ فيما حل رونالدو بمؤخرة الترتيب برصيد 15 هدفا.

وجاءت قائمة هدافو عام 2019 كالآتي:-

1- عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر السعودي بـ 41 هدفًا

2- جابرييل باربوسا لاعب فلامنجو البرازيلي بـ 31 هدفًا

3- كارلوس فيلا لاعب لوس أنجلوس إف سي الأمريكي بـ 31 هدفًا.

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4- جوزيف مارتينيز لاعب لاعب أتالانتا يونايتد الأمريكي بـ 30 هدفًا.

5- ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني بـ 30 هدفًا

6- روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ بـ 29 هدفًا

7- جيرمان كانو لاعب ميديلين الكولومبي بـ 29 هدفًا

8- زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بـ 27 هدفًا

9- سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بـ 26 هدفًا

10- جالبيرتو لاعب باهيا البرازيلي بـ 26 هدفًا

11 – كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي بـ 15 هدفًا.