رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على فياريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على فياريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق برشلونة انتصارا هاما على فريق فياريال بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

وغاب ليونيل ميسي عن التهديف حتى الآن في الليجا، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم الحالي، وعاد للتشكيل الأساسي هذة المباراة، ولكنه خرج أيضاً مصابا في نهاية الشوط الأول من اللقاء.

ويأتي ترتيب هدافي الدوري الاسباني كالتالي :-

1- جيرارد مورينيو 5 أهداف.

2- كريم بنزيما 5 أهداف.

3- لورين مورون 5 أهداف.

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4- انطوان جريزمان 3 أهداف.

5- داني باريخو 3 أهداف.

6- راؤول جارسيا 3 أهداف.

7- سانتي كازرولا 3 أهداف.

وفاز الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الحذاء الذهبي في الموسم الماضي بالدوري الإسباني برصيد 36 هدف.

ويعد انطوان جريزمان هو هداف البارسا هذا الموسم في الدوري الإسباني برصيد 3 اهداف، وكان قد تعاقد برشلونة مع الفرنسي في بداية الموسم الحالي.

