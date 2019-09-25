رياضة | فالفيردي: عندما يعود هذا اللاعب سنكون أفضل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي: عندما يعود هذا اللاعب سنكون أفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أنه عندما يتحسن المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، فإنه سوف يساعد الفريق.

وخلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة: "ميسي او الاطباء ؟ كانت لديه بعض الانزعاجات وسنرى بعد الفحوصات، وعلى كل حال اصابة ميسي غير مقلقة".

وأضاف: "جريزمان يلعب ويشارك في اللعبة ، لقد اصبح يشارك بشكل متزايد".

وواصل: "ميسي يعاني من إنزعاج على مستوى العضلة المقربة سنرى غدا ما سيحدث".

وتابع: "سواريز عائد من إصابة و هو يحاول الوصول إلى الفورمة اللازمة نحن نعلم أنه سيساعدنا كثيرا مع مرور الوقت".

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وأكمل: "جريزمان يتأقلم مع الفريق بشكل جيد مع مرور كل لقاء".

واستطرد: "يدأنا بشكل جيد و سجلنا هدفين لكن في الربع الساعة الأخيرة للشوط الأول تمكنوا من تشكيل الخطر علينا".

وشدد فالفيردي: "الجميع قلق حول ميسي ، ولكن لديه انزعاج خفيف ، وقررنا عدم المخاطرة به ، سنرى كيف سيكون غداً".