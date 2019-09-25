رياضة | فالفيردي: عندما يعود هذا اللاعب سنكون أفضل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي: عندما يعود هذا اللاعب سنكون أفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وخلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة: "ميسي او الاطباء ؟ كانت لديه بعض الانزعاجات وسنرى بعد الفحوصات، وعلى كل حال اصابة ميسي غير مقلقة".
وأضاف: "جريزمان يلعب ويشارك في اللعبة ، لقد اصبح يشارك بشكل متزايد".
وواصل: "ميسي يعاني من إنزعاج على مستوى العضلة المقربة سنرى غدا ما سيحدث".
وتابع: "سواريز عائد من إصابة و هو يحاول الوصول إلى الفورمة اللازمة نحن نعلم أنه سيساعدنا كثيرا مع مرور الوقت".
وأكمل: "جريزمان يتأقلم مع الفريق بشكل جيد مع مرور كل لقاء".
واستطرد: "يدأنا بشكل جيد و سجلنا هدفين لكن في الربع الساعة الأخيرة للشوط الأول تمكنوا من تشكيل الخطر علينا".
وشدد فالفيردي: "الجميع قلق حول ميسي ، ولكن لديه انزعاج خفيف ، وقررنا عدم المخاطرة به ، سنرى كيف سيكون غداً".
وحول اصابة ديمبلي ؟ قال فالفيردي: "أعتقد بانه انهى المباراة بشكل جيد".
وأتم في هذا السياق: "لم نملك النجاعة لتسجيل الهدف الثالث".