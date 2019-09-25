رياضة | عاجل.. فالفيردي يكشف مدي خطورة إصابة ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فالفيردي يكشف مدي خطورة إصابة ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عقب فوز فريقه الصعب على فياريال بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني "الليجا".
وقال فالفيردي عقب نهاية المباراة :" اعتقد باننا دخلنا المباراة بشكل جيد وسجلنا هدفين ، وفي نهاية الشوط الأول كانت هناك لحظات الصعبة، ولكن في الشوط الثاني لعبنا بشكل جيد".
وأجاب فالفيردي حول تراجع مستوى سواريز قائلا :" سواريز عائد من إصابة وهو يحاول الوصول إلى الفورمة اللازمة نحن نعلم أنه سيساعدنا كثيرا مع مرور الوقت".
وقال فالفيردي عقب نهاية المباراة :" اعتقد باننا دخلنا المباراة بشكل جيد وسجلنا هدفين ، وفي نهاية الشوط الأول كانت هناك لحظات الصعبة، ولكن في الشوط الثاني لعبنا بشكل جيد".
وأضاف :" عتقد باننا على أرضية الكامب نو نقدم في مستوى جيد، وعلينا أن نتحسن خارج ملعبنا ونحقق نتائج إيجابية".
وعن إصابة ميسي قال فالفيردي :"غير مقلقة، لقد كان لديه بعض الانزعاجات وسنرى ماذا سيحدث بعد الفحوصات".
وتابع :" ميسي يعاني من انزعاج على مستوى العضلة المقربة سنرى غدا ما سيحدث".
وعن مستوى جريزمان قال :" جريزمان يلعب ويشارك في اللعبة ، لقد اصبح يشارك بشكل متزايد".
وأجاب فالفيردي حول تراجع مستوى سواريز قائلا :" سواريز عائد من إصابة وهو يحاول الوصول إلى الفورمة اللازمة نحن نعلم أنه سيساعدنا كثيرا مع مرور الوقت".