رياضة | عاجل.. فالفيردي يكشف مدي خطورة إصابة ميسي

وقال فالفيردي عقب نهاية المباراة :" اعتقد باننا دخلنا المباراة بشكل جيد وسجلنا هدفين ، وفي نهاية الشوط الأول كانت هناك لحظات الصعبة، ولكن في الشوط الثاني لعبنا بشكل جيد".



وأضاف :" عتقد باننا على أرضية الكامب نو نقدم في مستوى جيد، وعلينا أن نتحسن خارج ملعبنا ونحقق نتائج إيجابية".



وعن إصابة ميسي قال فالفيردي :"غير مقلقة، لقد كان لديه بعض الانزعاجات وسنرى ماذا سيحدث بعد الفحوصات".



وتابع :" ميسي يعاني من انزعاج على مستوى العضلة المقربة سنرى غدا ما سيحدث".



وعن مستوى جريزمان قال :" جريزمان يلعب ويشارك في اللعبة ، لقد اصبح يشارك بشكل متزايد".



وأجاب فالفيردي حول تراجع مستوى سواريز قائلا :" سواريز عائد من إصابة وهو يحاول الوصول إلى الفورمة اللازمة نحن نعلم أنه سيساعدنا كثيرا مع مرور الوقت".