رياضة | عاجل - الكشف عن مدة غياب ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - الكشف عن مدة غياب ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة الإسباني لإصابة جديدة، وذلك أثناء مباراة فريقه أمام فياريال، وتاتي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من الليجا الإسبانية.

وحقق الفريق الكتالوني الفوز على فياريال بهدفين مقابل هدف، حيث سجل هدفي البرسا كل من جريزمان وآرثر ميلو، فيما سجل كازرولا هدف الغواصات الصفراء الوحيد.

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ولم يستطيع ميسي إكمال المباراة حيث تم تغييره أثناء شوطي المباراة ودخل الفرنسي عثمان ديميبلي بديلًا له.

وكشف شبكة "FOX SPORT" إن إصابة ميسي جاءت في العضلة الضامة "Adducteur" للقدم اليسري، مؤكدة أن الإصابة في الغالب ستحتاج إلى 6 أسابيع من أجل التعافي.

وكانت مباراة فياريال هي المباراة الأولي منذ بداية الموسم التي يشارك فيها ميسي مع برشلونة يشكل أساسي، عقب عودته من الإصابة التي تعرض لها سابقًا وأبعدته طوال الفترة الماضية عن مباريات البرسا.