رياضة | البدري يفض الاشتباك في ملف كابتن المنتخب بمباركة الجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدري يفض الاشتباك في ملف كابتن المنتخب بمباركة الجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود خلاف كبير داخل المنتخب الوطني بقيادة حسام البدري حول اختيار قائد الفراعنة في الفترة القادمة عقب استبعاد أحمد المحمدي قائد المنتخب ولاعب أستون فيلا الإنجليزي في معسكر أكتوبر المقبل.

ومن المنتظر أن يحسم حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، ملف كابتن الفراعنة الكبار خلال الفترة المقبلة، بعد قراره باستبعاد أحمد المحمدي، لاعب استون فيلا الإنجليزي.

وهناك مطالب داخل الجبلاية، بعدم الاعتماد على الأقدمية، في اختيار كابتن المنتخب، وإعطاءها لمحمد صلاح كونه الأكثر تأثيرًا مع الفراعنة.

ويعتبر عبدالله السعيد، لاعب بيراميدز ثاني كابتن للمنتخب بعد أحمد المحمدي، ويليه محمد النني، لاعب بشكتاش التركي .

وينطلق معسكر المنتخب الوطني الأول يوم ٦ أكتوبر المقبل، وسوف يتخلله أحد المباريات الودية.

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ويعقد حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر مؤتمر صحفي فى الثانية ظهر الخميس المقبل بفندق الماريوت لتقديم الجهاز الفني الجديد للمنتخب والذى سيعلن عنه غداً الأربعاء ، على أن يشرف على التنظيم اتحاد الكرة وشركة بريزنتيشن الراعي الرسمي لاتحاد الكرة و المنتخب الوطني.

يعلن غداً حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول بشكل رسمي عن تشكيل اعضاء الجهاز المعاون له ، على أن يتم تقديم الجهاز وشرح خطته المستقبلية في مؤتمر صحفي غدا الخميس بحضور اعضاء اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.