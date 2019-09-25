رياضة | البدري يفض الاشتباك في ملف كابتن المنتخب بمباركة الجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدري يفض الاشتباك في ملف كابتن المنتخب بمباركة الجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يسود خلاف كبير داخل المنتخب الوطني بقيادة حسام البدري حول اختيار قائد الفراعنة في الفترة القادمة عقب استبعاد أحمد المحمدي قائد المنتخب ولاعب أستون فيلا الإنجليزي في معسكر أكتوبر المقبل.
ومن المنتظر أن يحسم حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، ملف كابتن الفراعنة الكبار خلال الفترة المقبلة، بعد قراره باستبعاد أحمد المحمدي، لاعب استون فيلا الإنجليزي.
وهناك مطالب داخل الجبلاية، بعدم الاعتماد على الأقدمية، في اختيار كابتن المنتخب، وإعطاءها لمحمد صلاح كونه الأكثر تأثيرًا مع الفراعنة.
ويعتبر عبدالله السعيد، لاعب بيراميدز ثاني كابتن للمنتخب بعد أحمد المحمدي، ويليه محمد النني، لاعب بشكتاش التركي .
وينطلق معسكر المنتخب الوطني الأول يوم ٦ أكتوبر المقبل، وسوف يتخلله أحد المباريات الودية.
ويعقد حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر مؤتمر صحفي فى الثانية ظهر الخميس المقبل بفندق الماريوت لتقديم الجهاز الفني الجديد للمنتخب والذى سيعلن عنه غداً الأربعاء ، على أن يشرف على التنظيم اتحاد الكرة وشركة بريزنتيشن الراعي الرسمي لاتحاد الكرة و المنتخب الوطني.
يعلن غداً حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول بشكل رسمي عن تشكيل اعضاء الجهاز المعاون له ، على أن يتم تقديم الجهاز وشرح خطته المستقبلية في مؤتمر صحفي غدا الخميس بحضور اعضاء اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.
أوضح البدري أنه عقد جلسات منفردة مع المرشحين لشغل مناصب الجهاز المعاون، محمد بركات المرشح لمنصب مدير المنتخب، وكذلك طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، موضحا أن الجلسات كان هدفها التعارف في المقام الأول.
وشدد البدري على أنه جمعته جلسة مطولة مع محمد بركات بعد الاستقرار علي تواجده بشكل رسمي داخل جهاره الجديد واتفق على خطة العمل المقبلة وتوزيع الاختصاصات داخل جهاز المنتخب مشيرا إلى أنها كانت جلسة مثمرة للغاية ، وعبّر حسام البدري عن سعادته بتولي منصب المدير الفني للفراعنة قائلا:" أشكر الله على منحي هذا التكليف لأن خدمة منتخب مصر شرف كبير ".