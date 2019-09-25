رياضة | أول تعليق من فالفيردي بعد الفوز على فياريال بالليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من فالفيردي بعد الفوز على فياريال بالليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الإسباني إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، ان لاعبيه قد دخلوا المباراة بشكل جيد وسيطروا بجدية وسجلوا هدفين.

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية، عقب انتهاء المباراة: "في الشوط الاول كان هناك بعض اللحظات الصعبة، ولكن في الشوط الثاني لم نقتل المباراة".

وأضاف بقوله: "اعتقد اننا على ارضية ملعبنا نلعب جيدا، رغم الصعوبات اليوم، ويجب ان نحسن من مستوانا خارج ملعبنا، لدينا 3 مباريات و 3 فوز في كامب نو". Advertisements

وأكمل: "سواريز يقاتل من اجل الاهداف، هو ضمانة كبيرة، ولكن وصل متأخرا في بداية الموسم ولم يكن هناك هامش، عندما يستعيد لياقته سوف يتحسن".

حقق برشلونة فوزًا صعبًا على ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على أرضية ملعب كامب نو معقل البلوجرانا، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع فريق برشلونة رصيده من النقاط إلى 10 نقاط بعد 6 جولات من الليجا، حيث فاز في 3 مباريات على ملعب الكامب نو، وخسر مباراتين أمام اتليتك بلباو وغرناطة، وتعادل في لقاء وحيد أمام فريق اوساسونا.