رياضة | فايلر يدرس إراحة معلول أمام كانو سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يدرس إراحة معلول أمام كانو سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إراحة التونسي علي معلول في المباراة المقبلة أمام كانو سبورت الغيني.

ويفكر فايلر في إراحة الظهير الأيسر التونسي في مباراة السبت المقبل، ومنح فرصة المشاركة لزميله محمود وحيد.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء السبت المقبل على ستاد السلام في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب أمام كانو سبورت في غينيا الاستوائية بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن، ووليد سليمان في الشوط الثاني من اللقاء الذي جرى بالعاصمة مالابو.

Advertisements

أحمد فتحي جاهز لمواجهة كانو سبورت

تخلص أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من حالة الإجهاد التي اشتكى منها قبل مباراة الفريق الأخيرة أمام سموحة.

وكان فتحي قد تغيب عن المشاركة في مباراة الأهلي الماضية والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدف نظيف، سجله رمضان صبحي، حيث فضل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عدم الاستعانة به في المباراة.

وبات فتحي جاهزًا للمشاركة مع الأهلي في المباراة المقبلة أمام كانو سبورت الغيني والمقرر لها مساء السبت المقبل على ستاد السلام في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.