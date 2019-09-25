رياضة | أسبوع صعب ينتظر برشلونة بدون ميسي.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسبوع صعب ينتظر برشلونة بدون ميسي.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو بأن الاسبوع القادم سوف يشهد أحداث مثيرة بالنسبة لجمهور برشلونة؛ خاصة في ظل المستوي المتذبذب لبرشلونة منذ بداية الموسم.

سيبدأ الاسبوع بالنسبة لبرشلونة مع مباراة خيتافي خارج ملعبه يوم السبت المقبل والموافق ٢٨ سبتمبر الجاري ضمن مباريات الجولة السادسة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي منتصف الاسبوع سيلعب برشلونة ثاني مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام نادي إنتر ميلان يوم ٢ أكتوبر على أرضية ملعب كامب نو

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وكان برشلونة قد تعادل في أولى مبارياته ببطولة دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند في السيجنال ايدونا بارك

ومن الاشياء التي قد تصعب الأمور علي برشلونة في مباريات الاسبوع القادم هو وجود احتمالية كبيرة لغياب ليونيل ميسي عن الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام فياريال اليون

وكان برشلونة قد نجح في تحقيق الفوز علي حساب فياريال في الجولة السادسة من بطولة الدوري بهدفين مقابل هدف واحد