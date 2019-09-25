اخبار الرياضه

تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة ميسي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة والان مع التفاصيل

كشفت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية عن حجم إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي ، التي تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد فياريال منذ قليل في بطولة .

التشخيص الأولى لإصابة ميسي

bc8d1e89e3.jpg

وأكدت الإذاعة أن ميسي يعاني من إزعاج فقط في ساقه اليسرى ولم يستطع استكمال المباراة بسبب هذا الآلم.

Advertisements

كما أشارت الإذاعة أن ميسي سيخضع لفحص طبي غدا الأربعاء في نادي برشلونة لتحديد حجم إصابته بشكل دقيق وفترة غيابه عن الملاعب.

نتيجة مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

d7cd19bcac.jpg

واستطاع نادي برشلونة الإسباني أن يفوز على نظيره نادي فياريال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وبهذه النتيجة يصل رصيد برشلونة إلى 10 نقاط ليتواجد في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز بينا يقف رصيد فياريال عند 8 نقاط في المركز الثامن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة ميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا