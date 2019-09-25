شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة ميسي والان مع التفاصيل

كشفت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية عن حجم إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة، التي تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد فياريال منذ قليل في بطولة الدوري الإسباني.

التشخيص الأولى لإصابة ميسي

وأكدت الإذاعة أن ميسي يعاني من إزعاج فقط في ساقه اليسرى ولم يستطع استكمال المباراة بسبب هذا الآلم.

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كما أشارت الإذاعة أن ميسي سيخضع لفحص طبي غدا الأربعاء في نادي برشلونة لتحديد حجم إصابته بشكل دقيق وفترة غيابه عن الملاعب.

نتيجة مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

واستطاع نادي برشلونة الإسباني أن يفوز على نظيره نادي فياريال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وبهذه النتيجة يصل رصيد برشلونة إلى 10 نقاط ليتواجد في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز بينا يقف رصيد فياريال عند 8 نقاط في المركز الثامن.