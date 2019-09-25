الامارات | العنبري: لدينا الخبرة للتعامل مع صعوبة مواجهة كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: لدينا الخبرة للتعامل مع صعوبة مواجهة كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، صعوبة المواجهة المرتقبة لفريقه أمام اتحاد كلباء غداً، ضمن الجولة الثانية لدوري الخليج العربي لكرة القدم، واصفاً كلباء بأنه فريق يستحق التقدير والاحترام، كونه فريقاً جيداً داخل وخارج ملعبه، ويمتلك عناصر مميزة من اللاعبين المواطنين والأجانب.

وقال العنبري خلال المؤتمر الصحافي، أمس، الذي أقيم بنادي الشارقة، إن «لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع صعوبة هذه المباريات أمام فريق مثل كلباء».

وأشاد مدرب الشارقة كذلك بنظيره في كلباء، المدرب الإيطالي فيفياني، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يكون فريقه في قمة التركيز. وشدد على أن لاعبي الفريق يدركون أهمية المباراة وصعوبتها، لافتاً إلى أن لديه ثقة كبيرة بلاعبيه بعد البداية المثالية أمام خورفكان.

وقال العنبري «لدينا الخبرة في كيفية التعامل مع المباراة، ويجب علينا استغلال بدايتنا الجيدة في الدوري للوصول إلى ما نريده، وأعلم أن لاعبي كلباء كانوا فخورين بما قدموه أمام العين، رغم الخسارة في مباراة الجولة الأولى».