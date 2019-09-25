الامارات | «الانضباط» تعاقب لاعب العين كودجو بسبب صورة والده

شكرا لقرائتكم خبر عن «الانضباط» تعاقب لاعب العين كودجو بسبب صورة والده والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها أمس بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، معاقبة لاعب العين، التوغولي لابا كودجو، بتغريمه 1000 درهم، بسبب قيامه بعد تسجيله الهدف الأول لفريقه في مرمى اتحاد كلباء، الجمعة الماضية، ضمن الجولة الأولى لدوري الخليج العربي، برفع قميص عليه صورة والده المتوفى، وذلك تطبيقاً للائحة التي تنص على منع رفع الشعارات أو العبارات التي تخص أشخاصاً.

وتسلمت اللجنة، وفقاً لعضو اللجنة المتحدث الرسمي المستشار حمدان رشود الزيودي، من خورفكان شيكاً بمبلغ 165 ألفاً و500 درهم، عبارة عن مستحقات مترتبة عليه للاعب النادي السابق أحمد علوان.

وقال الزيودي في تصريحات صحافية «اللجنة عاقبت أيضاً مشرف كلباء محمد الزعابي، بتغريمه 15 ألف درهم، وإيقافه مباراتين، لتلفظه بألفاظ غير لائقة تجاه حكم مباراة العين».

وقررت اللجنة معاقبة لاعبي عجمان وبني ياس في دوري تحت الرديف، عيسى أوفض وخليل صالح، بإيقاف كل منهما مباراة واحدة، وتغريمه 50 ألف درهم، بخلاف عقوبة الطرد، لقيامهما بتبادل اللكمات خلال مباراة الفريقين الأخيرة. وغرّمت الانضباط نادي الجزيرة 10 آلاف درهم، لقيام جمهوره بالنزول إلى أرضية الملعب خلال مباراة الذيد في دوري 19 سنة.