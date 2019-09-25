الامارات | المنصوري يدير مباريات مونديال «الشاطئية» في باراغواي

شكرا لقرائتكم خبر عن المنصوري يدير مباريات مونديال «الشاطئية» في باراغواي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختارت لجنة حكام كرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الحكم الإماراتي المونديالي إبراهيم المنصوري للمشاركة في إدارة مباريات نهائيات كأس العالم 2019، التي ستستضيفها باراغواي من 21 نوفمبر إلى الأول من ديسمبر المقبلين.
وكان الحكم الدولي إبراهيم المنصوري أدار مباريات نهائيات كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية التي أقيمت في مدينة باتايا التايلندية مارس الماضي، وشارك في إدارة مباريات كأس العالم للشاطئية 2017 التي أقيمت في الباهاماس.
وكانت آخر مشاركة رسمية للمنصوري تكليفه من قبل لجنة حكام كرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي لإدارة مباربات بطولة «نيوم» الودية الدولية التي استضافتها السعودية يوليو الماضي.
وتمنت لجنة الحكام في اتحاد الكرة التوفيق والنجاح للحكم إبراهيم المنصوري خلال مشاركته القادمة.
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