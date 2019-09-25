الامارات | المرزوقي يمثل «تنس الإمارات» في عمومية الاتحاد الدولي

شكرا لقرائتكم خبر عن المرزوقي يمثل «تنس الإمارات» في عمومية الاتحاد الدولي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر إلى البرتغال، أمس، الأمين العام لاتحاد التنس ناصر المرزوقي، للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للتنس الذي يقام في مدينة لشبونة بمشاركة جميع أعضاء الاتحاد.
وأكد بيان صادر عن اتحاد التنس أن ممثل الإمارات يحمل في الاجتماع الذي تستمر أعماله لغاية السبت المقبل، تطلعات «تنس الإمارات» بمواصلة العمل من أجل الحفاظ على النقلة النوعية المحققة، إضافة إلى تعزيز نجاحها من خلال بحث أوجه التعاون مع الاتحاد الدولي للتنس والاتحادات الدولية وذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية، إضافة الى لقاءات أخرى مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات بخصوص برنامج «تنس الصغار» والتجربة الإماراتية الهادفة، وما أسفرت عنه من نتائج قيمة، وتبادل الخبرات.
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