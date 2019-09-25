الامارات | عبدالله بن سالم القاسمي يلتقي وفد نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن سالم القاسمي يلتقي وفد نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، حرص إمارة الشارقة، بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعم كل القطاعات الرياضية وتأهيل كوادرها بأفضل المهارات والخبرات التي تجعل منهم أبطالاً في مجالاتهم الرياضية.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، أمس، في مكتب سمو الحاكم وفد نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الذي نال شهادة الآيزو في الإدارة المتكاملة في إعداد وتأهيل جيل رياضي وثقافي وفقاً لأفضل القيم الأخلاقية والممارسات العالمية لرياضة الدفاع عن النفس، والتي منحته إياها شركة لويدز ريجستر كوالتي أشورانس ليمتد LRQA التخصصية بحضور ممثلي الشركة في الشرق الأوسط.

وأشاد سموه بجهود نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس منذ انطلاقه وتحقيق قفزة نوعية على مستوى برامجه وتأهيل لاعبيه، بالإضافة إلى تطوير الإجراءات والتعاون مع مختلف الجهات لتوعية المجتمع برياضات الدفاع عن النفس وأهميتها واكتشاف المواهب الرياضية.

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واستمع سموه إلى شرح من قبل المدير الإقليمي لخدمات التدريب والتطوير في شركة لويدز ريجستر كوالتي أشورانس ليمتد LRQA التخصصية، باسم عبيد، حول أبرز المواصفات التي تمنح من خلالها الشركة شهادة الآيزو، مثنياً على ما تتميز به مرافق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس من مواصفات عالمية في السلامة والجودة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أهم الخطط والتطلعات المستقبلية التي سيعمل على تنفيذها النادي في الفترة المقبلة، ووضع البرامج التي تشمل مختلف فئات المجتمع.

وفي نهاية اللقاء تسلم سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي شهادة الآيزو في الإدارة المتكاملة في إعداد وتأهيل جيل رياضي وثقافي، وفقاً لأفضل القيم الاخلاقية والممارسات العالمية لرياضة الدفاع عن النفس الحاصل عليها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

حضر اللقاء الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.