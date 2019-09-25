الامارات | رياضيون: جرأة الصغار على الكبار مؤشر إلى قوة الدوري هذا الموسم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتفق رياضيون على أن جرأة الصغار على الكبار في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي تُعد مؤشراً إلى قوة المسابقة هذا الموسم.

وشدّدوا على أن العقلية الإدارية لتلك الأندية قد تغيّرت للأفضل، وبات هناك فكر احترافي تدار به كرة القدم الإماراتية لم يكن موجوداً من قبل.

وعدّ الرياضيون، لـ«الإمارات اليوم»، خمسة أسباب طوّرت مستوى الفرق الصغيرة ونهضت بمستواها، في مقدمتها العقلية الإدارية، وارتفاع مستوى الأجانب، والاستفادة من قرار الاعتماد على المقيمين وأبناء المواطنات، وتغير عقلية اللاعبين وخلق ثقافة الفوز لديهم، والتحضير الجيد خلال فترة الإعداد.

وشهدت الجولة الأولى من دوري الخليج العربي فوز العين بصعوبة في الوقت بدل الضائع على اتحاد كلباء بنتيجة 3-2، والفجيرة على الوحدة بهدف نظيف، وتعادل بني ياس وعجمان 2-2، وتعادل النصر والوصل من دون أهداف، وفوز الجزيرة على الظفرة 2- صفر، والشارقة على خورفكان 2- صفر، وشباب الأهلي على حتا 3- صفر.

وقال عضو مجلس إدارة نادي بني ياس والمشرف الأسبق على فريق كرة القدم، الدكتور أحمد العوضي، إن جرأة الفرق الصغيرة على الكبيرة في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي، مؤشر قوي إلى أننا سنشاهد مسابقة استثنائية هذا الموسم.

وأضاف: «ما شاهدناه من مستويات من بعض الفرق التي نطلق عليها صغيرة مجازاً، راجع للعقلية الاحترافية التي تعاملت بها إدارات تلك الأندية مع إعداد فرقها والتي تغيرت بصورة كبيرة عما كانت عليه من قبل، وهذا يظهر من خلال الصفقات التي أبرمتها والتي لبت احتياجاتها الفنية، سواء على صعيد اللاعبين المحترفين أو الأجانب، وهذا يدل على أن الاحتراف ظهرت ثماره على الكرة الإماراتية بشكل عام».

وبين: «استكمالاً للملاحظات الإدارية الإيجابية التي وضحت في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي، بات فريق بني ياس يعتمد على عناصر من اللاعبين الشبان، إذ إن تشكيلة السماوي تُعد هي الأقل أعماراً وهذا يؤكد أن الإدارة تعمل بشكل إيجابي للمستقبل»

وأشار: «الشيء الوحيد المُستغرب بالنسبة لي هو ما يحدث في الأندية الكبيرة من تعاقدات مع لاعبين لا يُلبون طموحات الجماهير، والمثال على ذلك نادي العين الذي كان بحاجة للاعبين محترفين من مستوى آخر يتواكب مستواهم مع دوري أبطال آسيا، والذي أصبح طموح كل مشجع إماراتي، لأن لقب الدوري من وجهة نظري ليس هدف العين الأول».

وأكمل العوضي: «المُلاحظ كذلك من دون تسمية أن هناك مدربين في الأندية الكبيرة لم يتعرفوا حتى الآن إلى قدرات لاعبيهم، وكان ذلك واضحاً من خلال تشكيلتهم في الجولة الأولى، وهذا مؤشر إلى أن عملهم في فترة الإعداد لم يكن على المستوى المطلوب».

واسترسل قائلاً: «على إدارات الأندية التي تريد أن تعمل بشكل صحيح أن تستثمر قرار رئيس الدولة في ما يخص المواليد والمقيمين وأبناء المواطنات بصورة صحيحة، ويبحثون عن المواهب الشابة لتكون استثماراً جيداً للنادي على الصعيد المادي وبما يخدم المنتخبات الوطنية، لكن ما نُشاهده حالياً على الساحة هو تعاقد لـ(سد خانة)، والعواقب ستكون هدراً للمال وإضاعة فرص حقيقية على اللاعبين للبروز في المسابقات المحلية».

من جانبه، أكد اللاعب الدولي السابق، فهد عبدالرحمن، أن التوظيف الجيد للمال يخلق منافسات قوية، ويطوّر مستوى الفرق بشكل كبير.

وأشار: «إدارات الأندية أصبحت أكثر احترافية من ذي قبل، وظهر ذلك جلياً من خلال الصفقات التي قامت بها سواء على صعيد اللاعبين المواطنين أو الأجانب، خصوصاً اللاعبين المحترفين الذين صنعوا الفارق بصورة واضحة في الجولة الأولى، فقد شاهدنا كيف أحرج اتحاد كلباء العين على ملعبه وبين جمهوره، وكيف تفوق الفجيرة على الوحدة، وتألق خورفكان الصاعد لدوري الخليج العربي هذا الموسم أمام حامل اللقب الشارقة».

وأكمل: «هذه المباريات الرفيعة المستوى تؤكد أن هناك عملاً احترافياً قامت به تلك الأندية لتُقنع الجميع بقدراتها منذ الجولة الأولى، كما شدني كذلك تغير عقلية اللاعبين والمدربين فمثل هذه النوعية من الفرق كانت حينما تستقبل هدفاً أمام الفرق الكبيرة تتراجع للخلف خوفاً من أن تلحق بها خسارة كبيرة، لكن الآن الوضع تغير وباتت تمتلك الطموح والجرأة».

وأوضح فهد عبدالرحمن: «اليوم العقلية تغيرت للأفضل، وهذه الفرق أصبحت لديها الثقافة لتكون لها ردة فعل إيجابية للتعويض وإثبات حضورها في المباريات».

وزاد: «الآن بعد 11 عاماً من الاحتراف يُمكن القول إنه لم يعد لدينا فريق صغير وآخر كبير، ولن نشاهد هذا الموسم مباريات محسومة نتائجها من قبل أن تبدأ مثلما كانت الحال من قبل، وعلى الأندية الكبيرة أن تضع في اعتبارها أنها لن تبلغ الفوز في أي مباراة بسهولة على الإطلاق».

من جانبه، أكد لاعب نادي شباب الأهلي وحتا السابق، عيسى عبيد، أن توهج الفرق الصغيرة في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي لن يكون له مؤشر إيجابي بالدوري فقط، وإنما سيمتد لكأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي أيضاً.

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وقال عبيد: «حينما تعمل إدارات الأندية بشكل علمي وبتخطيط سليم تكون النتائج إيجابية، وهذا ما وضح خلال الموسم الحالي وبصورة مختلفة عما كان من قبل، فالواضح أن الإدارات عملت بصورة جيدة قبل بداية الموسم، سواء من خلال التعاقدات مع الأجانب والمدربين أو اختيار المعسكرات الخارجية بدقة، وهذا ما انعكس على الجولة الأولى، وسينعكس كذلك على بقية الجولات، فالإعداد السليم لأي فريق يبدأ من العمل الإداري».

وأضاف: «ما شدّ الانتباه بصورة واضحة مستوى اللياقة البدنية العالية الذي كان عليه جميع الفرق، رغم ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، ما يؤكد الكلام الذي قلته سابقاً بأن فترة الإعداد تمت بشكل سليم، كما وضح الوعي الخططي كذلك على الفرق ذات المستوى الثاني، وهو ما فوجئ به الكبار في الجولة الأولى».

وأكمل عيسى عبيد، قائلاً: «جولة بعد أخرى حينما تكتسب الفرق الصغيرة الثقة سيختلف طموحها، وسيتحول من مجرد الرغبة في البقاء إلى اللعب على مراكز متقدمة في جدول الدوري، والمنافسة في البطولات التي تقام بالنظام الإقصائي، وهذا سيرفع مستوى المباريات المحلية».

أسباب تطوّر الفرق الصغيرة

1- احترافية الإدارة.

2- ارتفاع مستوى الأجانب.

3- الاستفادة من قرار المقيمين.

4- تغير عقلية اللاعبين وخلق ثقافة الفوز لديهم.

5- التحضير الجيد خلال فترة الإعداد.

نتائج الجولة الأولى

العين 3- 2 اتحاد كلباء.

الشارقة 2- 0 خورفكان.

حتا 0- 3 شباب الأهلي.

الفجيرة 1 - 0 الوحدة.

بني ياس 2 - 2 عجمان.

النصر 0 - 0 الوصل.

الجزيرة 2 - 0 الظفرة.