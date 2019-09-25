الامارات | الأهلي يشكو مرتضى منصور لاتحاد الكرة المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشكو مرتضى منصور لاتحاد الكرة المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم مجلس إدارة النادي الأهلي المصري شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة المصري، برئاسة عمرو الجنايني، ضد رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور.

وقال النادي الأهلي في مذكرته إنه فور انتهاء مباراة السوبر المصري بين الفريقين، باستاد برج العرب، «فوجئ مجلس الإدارة بتوجه مرتضى منصور نحو مقاعدهم وتوجيه السباب لهم، على مرأى ومسمع من جميع الحضور في المقصورة».

وأضاف الأهلي أن «نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك، المستشار أحمد جلال إبراهيم، توجّه لمجلس إدارة الأهلي بعدها ووجّه اعتذاراً على ما حدث من توجيه عبارات مسيئة ومشينة، تمثل إهداراً للقيم الأخلاقية وخروجاً عن إطار التنافس الرياضي الشريف بين الناديين، وتتعارض مع المواثيق والمبادئ الرياضية».

وطالب الأهلي في خطابه «باتخاذ جميع الإجراءات اللائحية والانضباطية ضد هذه السلوكيات المشينة والدخيلة على الوسط الرياضي، والتي لا تمت للرياضة والقيم الرياضية والأخلاقية بصلة، وتثير الفتنة بين الجماهير، وتخلق حالة من الشحن والاحتقان لديها».

في جانب آخر، استهل الأهلي حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري المصري بالفوز، أول من أمس، على مضيفه سموحة 1-صفر في المرحلة الأولى، التي شهدت تحقيق الزمالك فوزاً بنتيجة مماثلة على ضيفه الاتحاد السكندري.

وعلى استاد برج العرب في الإسكندرية، سجل رمضان صبحي (10) الهدف الوحيد للأهلي. وقدم الفريقان شوطاً أول متوسطاً سيطر الأهلي على أغلب فتراته، مقابل تراجع لاعبي سموحة إلى الدفاع، واستغل الأهلي هذا الأمر لتسجيل الهدف الوحيد سريعاً في الدقيقة العاشرة، إثر انفراد رمضان صبحي بالحارس، الهاني سليمان، ليسدد الكرة على يساره.

Advertisements

من جهته، حقق الزمالك، الذي خسر الأسبوع الماضي مباراة السوبر، فوزاً بهدف وحيد أيضا على السكندري، سجله مصطفى محمد (6).

وشكّل الزمالك الخطورة الأكبر على مرمى عماد السيد، وضغطاً مبكراً لتسجيل الهدف الذي نجح محمد في تحقيقه بتسديدة قوية على يسار السيد.

- الأهلي والزمالك

يدشنان الدوري بالفوز

على سموحة والاتحاد

بالنتيجة نفسها

«1-صفر».