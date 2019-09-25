الامارات | فالنتيني: لا صوت يعلو على رغبة «العميد» في إنهاء صيام الـ 33 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن فالنتيني: لا صوت يعلو على رغبة «العميد» في إنهاء صيام الـ 33 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى لاعب النصر، البرازيلي غابرييل فالنتيني، سعادته بخوضه تجربة احترافية مبكرة، بانضمامه إلى «العميد» على سبيل الإعارة قادماً من جوفينتود البرازيلي، أحد أندية دوري الدرجة الثانية في البرازيل، لافتاً إلى أنه يشعر بأن الانضمام إلى النصر خطوة مهمة في مسيرته الاحترافية، بينما أكد أنه لا صوت يعلو في النادي على رغبة «العميد» في إنهاء صيام 33 عاماً من عدم الفوز بلقب الدوري.

وقال فالنتيني لصحيفة «لانسي» البرازيلية، إنه وجد ترحيباً كبيراً من لاعبي النصر، لافتاً إلى أنه يشعر بالسعادة، بسبب اللعب مع النجم الإسباني ألفارو نيغريدو، الذي لديه تجارب رائعة في الدوريات الأوروبية، أبرزها مع فالنسيا الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وبيشكتاش التركي، مبيناً أن نيغريدو من أكثر اللاعبين الذين يوجهون النصائح إليه، وللاعبين بشكل عام.

وأضاف: «نيغيريدو شخص رائع، وأنا أحترم تاريخه كثيراً، ولا شك وجوده في فريق النصر يمنحنا أفضلية كبيرة، بسبب الخبرة التي يمتلكها اللاعب الإسباني»، وتابع ضاحكاً: «ينصحني كثيراً، أحياناً لدرجة الإزعاج، ولكنني أتفهم حرصه على توجيه النصيحة والإرشاد حتى أظهر بشكل جيد».

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وتحدث اللاعب البرازيلي الشاب، البالغ من العمر 19 عاماً، عن رغبة النصر في الفوز بلقب دوري الخليج العربي، وقال: «منذ قدومي واللاعبون يتحدثون بشكل دائم عن رغبتهم في إنهاء صيام 33 عاماً، لم يحقق خلالها النصر لقب الدوري، وهذا الأمر يجعل لدينا حافزاً كبيراً لتقديم كل ما لدينا، وبشكل خاص بالنسبة لي أن أظهر بشكل جيد، خصوصاً أنني أعلم أنني ألعب في فريق كبير، وأتمنى أن أصنع التاريخ مع (العميد)، وأن أسهم في تحقيق الفريق للقب الدوري للمرة الرابعة في تاريخه».

أشعر براحة كبيرة

تحدث اللاعب البرازيلي غابرييل فالنتيني عن دوري الخليج العربي، وقال: «النصر لعب حتى الآن ثلاث مباريات في كأس الخليج العربي، حققنا الفوز في مباراة، والتعادل في واحدة، والخسارة في مثلها، بينما تعادلنا في الجولة الأولى من الدوري، وأنا أشعر براحة كبيرة مع الفريق، والأجواء هنا إيجابية جداً، وأحصل على دعم كبير من الجهاز الفني واللاعبين، كما أنني بدأت أتأقلم على الأجواء بشكل عام، وأتوقع أن يتطور مستواي مع الاستمرار في المشاركة في المباريات، بعدما لعب ثلاث مباريات حتى الآن مع الفريق».