بعد الفوز على توتنهام جماهير كولشيستر تقتحم أرض الملعب

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 قامت جماهير نادي كولشيستر الإنجليزي بإقتحام أرض ملعب مباراة فريقه عقب الفوز على نظيره نادي توتنهام في بطولة كأس الرابطة الإنجليزي.

كولشيستر يفوز على نادي توتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية وفاجئ نادي كولشيستر الجميع بفوزه على نادي توتنهام اليوم الثلاثاء في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين. Advertisements وودع نادي توتنهام بطولة كأس الرابطة الإنجليزية عقب تعرضه لهزيمة على يد كولشيستر بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة. جماهير كولشيستر تحتفل في أرضية الملعب وحرصت جماهير كولشيستر بإقتحام أرضية ملعب المباراة للاحتفال مع لاعبي الفريق بفوز اليوم على توتنهام في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

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