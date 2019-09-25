شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات تضرب الرائد قبل نزال الفيحاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فهد الحجاب (بريدة)

يواجه الجهاز الفني بنادي الرائد بعض الغيابات المؤثرة فنياً وذلك بسبب الإصابات التي تجتاح أهم نجوم الفريق، إذ تأكد غياب الثنائي محمد فوزير وحسين الشويش عن مباراة الرائد أمام الفيحاء يوم السبت القادم ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد الجهاز الطبي بنادي الرائد أن اللاعب محمد فوزير يحتاج إلى أسبوعين إضافيين من التأهيل بسبب إصابته في عضلة الفخذ، بينما يحتاج اللاعب حسين الشويش من أسبوعين إلى ثلاثة.

ميدانياً، ‏واصل الفريق ⁧تمارينه اليومية استعداداً للقاء الفيحاء، حيث اجتمع المدرب باللاعبين قبل التمارين وحثهم على مضاعفة الجهد في الفترة القادمة، بعدها بدأ المران بالجوانب اللياقية والفنية واختتم بمناورة قسَّم فيها المدرب اللاعبين إلى مجموعتين طبَّق من خلالها بعض الجمل التكتيكية.