شكرا لقرائتكم خبر عن العطوي لجماهير النواخذة: لا تقسوا على اللاعبين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خالد العطوي، أن فريقه يلعب بأسلوب جديد، وأغلب عناصر الفريق جديدة، وتحتاج لوقت وتدرج حتى تستوعب الأسلوب الفني لخلق تناغم بينها وانسجام.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد (الثلاثاء) للحديث عن مباراة أبها ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين: «أرجو أن لا نقسو على اللاعبين وأن ندعمهم حتى نحقق النتائج المرجوة، وعلى جماهير النواخذة التريث والصبر وعدم الاستعجال في إطلاق الأحكام النهائية على الفريق».

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ميدانياً واصل الفريق تدريباته الجماعية على ملعب عبدالله الدبل بالنادي، تحت إشراف العطوي الذي ركز خلال التدريبات المغلقة على تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية.

وتغادر بعثة الاتفاق (الأربعاء) إلى أبها، وذلك لمواجهة أبها (الخميس) على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز في المحالة في تمام الساعة 6:45 مساءً.

من جهة أخرى، عيَّنت إدارة الاتفاق الكابتن فيصل بن فهد البدين مديراً فنياً للفئات السنية لكرة القدم بالنادي، ويعد البدين من الكفاءات التدريبية والإدارية الوطنية المميزة، وسبق للبدين أن شغل عدداً من المناصب التدريبية في نادي الاتفاق والمنتخبات السعودية.