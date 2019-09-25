شكرا لقرائتكم مدرب حراس الزمالك الجديد يصل خلال ساعات لاستلام مهام عمله... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المنتظر أن يصل مدرب الأحمال خلال يومين أو ثلاثة أيام على أقصى تقدير للانضمام إلى الجهاز الفنى للزمالك، بدلاً من أنطونيو.
وينضم مدرب حراس المرمى الجديد للجهاز الفنى للزمالك، بدلاً من أيمن طاهر، الذى سيرحل خلال الفترة الجارية لينضم للجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، كما تم التعاقد مع مدرب لياقة بدنية بدلاً من أنطونيو المدرب الحالى.
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