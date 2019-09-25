شكرا لقرائتكم مدرب حراس الزمالك الجديد يصل خلال ساعات لاستلام مهام عمله... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل خلال الساعات القليلة المقبلة، الصربى ديوردى بانتيتش مدرب حراس مرمى الزمالك الجديد، إلى القاهرة، من أجل استلام مهام عمله فى الجهاز الفنى لفريق الزمالك، تحت قيادة الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو".

ومن المقرر أن يعقد مدرب الحراس الجديد جلسة مع مرتضى منصور رئيس النادى، وميتشو المدير الفنى فى وجود أمير مرتضى المشرف على الكرة، للاتفاق على كافة النقاط الخاصة بالمرحلة المقبلة.

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ومن المنتظر أن يصل مدرب الأحمال خلال يومين أو ثلاثة أيام على أقصى تقدير للانضمام إلى الجهاز الفنى للزمالك، بدلاً من أنطونيو.

وينضم مدرب حراس المرمى الجديد للجهاز الفنى للزمالك، بدلاً من أيمن طاهر، الذى سيرحل خلال الفترة الجارية لينضم للجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، كما تم التعاقد مع مدرب لياقة بدنية بدلاً من أنطونيو المدرب الحالى.