شكرا لقرائتكم طارق سليمان يشيد باختيار حسام البدري لتدريب منتخب الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأكد مدرب حراس الاهلي السابق في تصريحات لقناة "تايم سبورت:، أن حسام البدري له شخصية تختلف تمامًا عن البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي، مشيراً أنه لا يوجد أي تشابه بينهما مثلما يقول البعض.

وأضاف طارق سليمان ،أن حسام البدري نضج كمدرب وخاصة في ولايته الثالثة في النادي الأهلي، لذلك أصبح الأختيار الأفضل لاتحاد الكرة لتولي تدريب المنتخب، مؤكداً أنه يتوقع تحقيق البدري نجاح كبير في مهمته وأنه قادر علي إعادة المنتخب الوطني لوضعه الطبيعي علي مستوي الكرة العالمية .

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ومن المنتظر ، أن يعقد حسام البدرى، مؤتمرا صحفيا فى الثانية عشرة ظهر الخميس المقبل بأحد فنادق حى الزمالك لتقديم الجهاز الفنى الجديد للمنتخب، والذى سيعلن عنه غدا الأربعاء، على أن يشرف على التنظيم اتحاد الكرة وشركة بريزنتيشن الراعى الرسمى لاتحاد الكرة والمنتخب الوطني.

ويعلن غداً حسام البدرى المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى الأول بشكل رسمى عن تشكيل أعضاء الجهاز المعاون له، على أن يتم تقديم الجهاز وشرح خطته المستقبلية فى مؤتمر صحفى بعد غد الخميس، بحضور أعضاء اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.