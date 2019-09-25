شكرا لقرائتكم الأهلى يؤكد نيته دفع 600 ألف يورو لـ هيدرسفيلد الإنجليزي بسبب رمضان صبحي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونجح الاهلي في تمديد إعارة رمضان صبحي من هيدرسفيلد الأنجليزي خلال يونيو الماضي لمجدة موسماً مقابل مليون و600 ألف يورو.
وقام مسئولو الاهلي بتسديد مبلغ مليون يورو عند توقيع عقود تمديد الإعارة وتم الإتفاق على أن يتم تسديد المبلغ المتبقي خلال الفترة المقبلة وتعهّد مسئولو القلعة الحمراء للنادي الإنجليزي بدفع هذا المبلغ في يناير المقبل.
يذكر أن رمضان صبحي إنتقل للأهلي في يناير الماضي علي سبيل الإعارة في يناير الماضي مقابل 800 ألف يورو لمدة ستة اشهر قبل أن يتم تمديد الإعارة مرة أخرى في يونيو.
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