شكرا لقرائتكم تعيين التونسى “هيثم قيراط” لإدارة مباراة أهلي بنغازي الليبي أمام الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر الإتحاد العربي لكرة القدم قراراً بتعيين الحكم الدولي التونسى “هيثم قيراط” لإدارة مباراة أهلي بنغازي الليبي مع الإسماعيلي والتى ستقام يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري على ملعب بن جنات بالمنستير في إياب الدور 32 من البطولة العربية. ويعاون الدولى التونسى كل من فوزي الجريدي ومحمد بكير فيما سيكون سليم بلخواص حكما رابعا بجانب رضا كريم. Advertisements واخر مباراة قام بتحكيمها فى مصر كانت لفريق بيراميدز أمام حرس الحدود الموسم الماضى بالدورى المحلى حيث دخل القائمة الدولية للحكام في سن 25 عاما حيث يعد أصغر حكم ينضم إليها. كما يعتبر هشام قيراط هو أصغر حكم يدير لقاء «الدربي» بين الترجي والنادي الإفريقي.

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