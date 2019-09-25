شكرا لقرائتكم محمد يوسف: بداية فايلر ناجحة ويحتاج 22 لاعبا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد يوسف، مدرب الأهلي السابق، أن بداية السويسري فايلر ناجحة للغاية.
وقال محمد خفى تصريحات تلفزيونية : "بداية فايلر ناجحة للغاية، لديه فريق جيد تكون في 7 أشهر من صفقات جديدة أو تعاقدات يناير".
وأكمل : "من الصعب الحكم عليه إلا قبل شهرين أو ثلاثة، لكي تظهر بصمته وعمله بشكل أكبر، والفترة القادمة سنرى أكثر".
وأضاف: "من الطبيعي أن يغير في طرق اللعب، فهناك ضغط مباريات بشكل قوي في وقت قصير، ولا يقدر الاعتماد على 14 لاعب فقط في ظل كثافة المباريات، فيجب أن يكون لديه 22 لاعب جاهز للمباريات".
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