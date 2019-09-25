شكرا لقرائتكم اتحاد الكره يضع اللمسات الأخيرة لوديتي منتخب الشباب أمام السعودية وسلطنة عمان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ويواصل منتخب الشباب معسكره في فندق حرس الحدود بمشاركة 27 لاعبا خلال معسكره الذي بدأ يوم 20 من الشهر الجاري. Advertisements من ناحية أخرى تلقي الاتحاد المصري لكرة القدم دعوة رسمية لمشاركة منتخب الشباب في بطولة شمال إفريقيا المقرر اقامتها في تونس خلال الفترة من 21 الي 30 نوفمبر المقبل. وتضم قائمة منتخب الشباب 22 لاعبا هم: "حمزة علاء عبد الله وعاصم سليم حسين ومحمود صابر ومحمد أشرف وعربي بدر (الأهلي) وإيهاب العابدي وزياد فرج (المصري) وعبد الرحمن الرفاعي (السكة الحديد) وأحمد عيد وحسام أشرف (الزمالك) وفارس مجاهد (سموحة) وحازم هاني (المنصورة) وعبد الرحمن عشرى وعبد الله عادل وزياد كمال (انبي) ومحمد شحاتة (طلائع الجيش) وإبراهيم عادل (بيراميدز) ومحمود صابر (النجوم) و محمود عباس (بتروجت) وزياد طلبة (المقاولون العرب) وصلاح الدين رضا وريتشارد رضا (محترفان)".

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