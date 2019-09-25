شكرا لقرائتكم أهلي جدة مع برانكو.. الأكثر حصولاً على "الركنيات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خمس مباريات جلس فيها برانكو على مقاعد بدلاء الأهلي، فاز في اثنتين وخسر مثلهما، وتعادل في واحدة، فريقه سجل سبعة أهداف، وتلقى ثمانية، قبل أن تنتهي مسيرته بعد الخسارة أمام الوحدة في الجولة الثالثة من دوري المحترفين السعودي.

استخدم برانكو ثلاثة وعشرين لاعبا في مبارياته الخمس مع الأهلي، أكثرهم لعبا كان البرازيلي سوزا والمهاجم دجانيني، لعبا المباريات الخمس كاملة بأربعمائة وخمسين دقيقة، أما أكثر طريقة لعب بها الفريق فهي 4-4-1-1، لعب مرتين وغيّرها ثلاث مرات.

استحوذ الأهلي على الكرة في المباريات الخمس بنسبة تصل إلى سبعة وخمسين بالمئة، وهو يأتي بذلك رابعا خلف التعاون ثم الهلال فالنصر، أما أكثر مباراة استحوذ فيها على الكرة فكانت مباراة الوحدة الأخيرة بنسبة تصل إلى إحدى وسبعين بالمئة، وأقلها في مباراة الهلال الثانية بالرياض، حين استحوذ على الكرة في تسعة وأربعين بالمئة من وقت اللقاء.

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وفي مباريات الأهلي الخمس مع برانكو حصل على سبع وعشرين ركلة ركنية، وهو أكثر فرق الدوري حصولا على الركنيات، بمعدل يقارب ست ركنيات في اللقاء، ونجح في التحويل سبع فقط إلى تسديدات، إلا أنه لم يسجل من أي ركنية.

واستحواذ الأهلي على الكرة في الحالة الهجومية لم يتجاوز تسعة وعشرين بالمئة في عهد برانكو، وهو كان بمعدل سبعة عشر بالمئة في المباريات الخمس، ومرر بمعدل أربعمائة وتمريرتين في المباريات الخمس بدقة لا تتجاوز اثنين وثمانين بالمئة.

وفي المباريات الخمس لم تتجاوز تمريرات الأهلي في الثلث الهجومي مائتين وأربعا وثمانين تمريرة، بمعدل سبع وخمسين تمريرة في كل لقاء.

وسدد الأهلي على مرمى خصومه ستين مرة، بمعدل اثنتي عشرة تسديدة في المباراة، إلا أن واحدا وعشرين تسديدة فقط هي التي كانت بين الخشبات الثلاث، متسببة في أهداف الأهلي السبعة، وأكثر من سدد للأهلي كان السوري عمر السومة بعشرين تسديدة، نصفها بين الخشبات، وبضعف عدد تسديدات دجانيني، ليأتي الأهلي ثالثا بين فرق الدوري التي سددت على المرمى، خلف الهلال والنصر.