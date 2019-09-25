شكرا لقرائتكم سفيتانوفيتش وماتوساس وبيسيرو.. انتصروا وفقدوا وظائفهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم تستمر أفراح ماريو سفيتانوفيتش مدرب الوحدة السابق بعد الفوز على أهلي جدة في الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلا 48 ساعة قبل أن تتم إقالته وتعيين الأورغوياني كارينيو، في مشهد تكرر أكثر من مرة في الدوري السعودي خلال المواسم الماضية.

وقبل 3 مواسم، تغلب الهلال على مضيفه القادسية بهدفين مقابل هدف، لكن المدرب الأوروغوياني حينها غوستافو ماتوساس فقد وظيفته بسبب قناعاته الفنية الغريبة بحسب البيان الصادر من النادي الأزرق آنذاك، وحضر رامون دياز الذي حقق الثنائية المحلية في نهاية الموسم.

الهلال كان بطلاً لحادثة مشابهة عندما أقال البرتغالي جوزيه بيسيرو بعد فوزه على القادسية كذلك في كأس فيصل بن فهد عام 2007، وفي نهاية الموسم خسر أمام الاتحاد في نهائي الدوري وودع كأس ولي العهد من نصف النهائي ولم يتجاوز دور المجموعات في كأس فيصل بن فهد.

وبعد ذلك التاريخ بعام، فاز الشباب على أبها في الدوري السعودي للمحترفين، لكن مدربه نيري بومبيدو فقد وظيفته، وحل الفريق في المركز الرابع دورياً، وخسر نهائي كأس ولي العهد، وحقق كأس الأمير فيصل بن فهد.