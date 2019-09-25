شكرا لقرائتكم السهلي: لا تكتلات في تصويت "فيفا".. وغياب رونالدو مستغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف سطام السهلي رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حريص جداً على اختيار الإعلاميين الذين يصوتون لجائزة أفضل لاعب ومدرب "الأفضل"، مستبعداً وجود تكتلات لمنح الجائزة إلى لاعب أو آخر.

وقال السهلي لنشرة أخبار الرياضة في قناة "العربية": أستبعد تماماً وجود تنسيق بين الإعلاميين على التصويت للاعب أو لآخر، فهم يركزون دائماً على الأرقام، بينما يركز المدربون على وجهة نظر فنية.

وزاد: أنا على صعيد شخصي اخترت فان ديك ومحمد صلاح وميسي، فالاختيارات محصورة بين 10 لاعبين ويجب تسليمها قبل فترة محددة، أما عن غياب رونالدو وغوارديولا عن حفل الجوائز فهو أمر غير مفهوم، ولم أجد تسريبات أشارت إلى فوز ميسي قبل الإعلان، بل على العكس كان فيرجيل فان ديك يتقدم على الجميع.