شكرا لقرائتكم القاسم: لا عقوبات انضباطية حتى نهاية الجولة الرابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف إبراهيم القاسم أمين عام اتحاد القدم السعودي أن لجنة الانضباط لم تصدر أي عقوبة انضباطية بعد مرور 4 جولات من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مؤكداً أن نشر القرارات الانضباطية مستقبلاً سيكون عبر الموقع الرسمي للاتحاد.

وقال القاسم في اتصال هاتفي مع برنامج "في المرمى": تم عقد العديد من الاجتماعات في لجنة الانضباط وتم إصدار قرارات تم توجيهها مباشرة إلى الأندية. وأتبع: القرارات التي أعني هي مخالفات مثل التأخر بالنزول إلى ملعب المباراة أو عدم حضور لاعب إلى منطقة المقابلات السريعة، لكن لم يتم إصدار عقوبات انضباطية تضر بالمنافسة بين الأطراف حتى نهاية الجولة الرابعة.

وختم القاسم حديثه قائلاً: كنا ننشر القرارات عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب عدم جاهزية الموقع الرسمي للاتحاد، لكن ستكون القرارات مستقبلاً عبر الموقع الرسمي فقط.