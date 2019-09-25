شكرا لقرائتكم كأس الرابطة: فوز سهل للسيتي.. وتوتنهام يودع مبكراً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل فريق مانشستر سيتي إلى دور الستة عشر ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه بريستون نورث ايند 3 - صفر يوم الثلاثاء في الدور الثالث من البطولة.

وسجل أهداف مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ في الدقيقة 20 وغابرييل خيسوس في الدقيقة 35 وريان ليدسون، لاعب بريستون، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 41.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل ودع توتنهام منافسات البطولة أمام كولشستر سيتي بعد خسارته بركلات الترجيح 3 - 4 ، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

كما تأهل لدور الستة عشر فريق أرسنال عقب فوزه على نوتنغهام فورست 5 / صفر. وسجل أهداف أرسنال غابرييل مارتينيلي (هدفين) في الدقيقتين 31 و الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة وروب هولدينغ في الدقيقة 74 وجوزيف ويلوك في الدقيقة 77 وريس نيلسون في الدقيقة 84 .

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وتأهل أيضا فريق ساوثهامبتون بفوزه على بورتسموث 4 - صفر. وسجل أهداف ساوثهامبتون داني إنجز (هدفين) في الدقيقتين 21 و44 وسيدريك سواريس في الدقيقة 77 وناتان ريدموند في الدقيقة 86.

كما صعد أيضا فريق ليستر سيتي بفوزه على لوتن تاون برباعية نظيفة سجلها ديماري غراي (هدفين) في الدقيقتين 34 و86 وجيمس جاستن ويوري تيليمانس في الدقيقتين 44 و79.

كما تأهل فريق واتفورد عقب فوزه على سوانسي سيتي 2- 1. وسجل هدفي واتفورد داني ويلبيك وروبرتو بيريرا في الدقيقتين 28 و79، فيما سجل هدف سوانسي سيتي سام سوريدج في الدقيقة 34,

وتأهل إيفرتون عقب فوزه على شيفيلد وينزداي بهدفين نظيفين سجلهما دومينيك كالفيرت ليوين في الدقيقتين السادسة والعاشرة. وتأهل فريق كرولي تاون لدور الستة عشر أيضا بفوزه على ستوك سيتي 5 / 3 بركلات الترجيح. وكان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل 1/1 حيث تقدم ستوك سيتي بهدف سجله سام فوكس في الدقيقة وتعادل ناثان فيرجسون في الدقيقة 38 لكرولي تاون. وشهدت المباراة طرد ناثان كولينز لاعب ستوك سيتي في الدقيقة 62.