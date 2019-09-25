موراي يحقق فوزه الأول في دورات المحترفين منذ جراحة الورك









اسماء السيد - حقق البريطاني أندي موراي فوزه الأول في دورات رابطة لاعبي كرة المضرب المحترفين (ايه تي بي) منذ العملية الجراحية التي خضع لها في وركه مطلع العام الحالي، بتغلبه على الأميركي تينيس ساندرغن 6-3 و6-7 (6-8) و6-1 الثلاثاء في دورة جوهاي الصينية.

ولم يحقق البريطاني (32 عاما) أي انتصار في ثلاث دورات لرابطة المحترفين شارك فيها منذ خضوعه للجراحة في كانون الثاني/يناير، ما تسبب بتراجعه في التصنيف حتى المركز 413 بعدما اقتصرت مشاركته على الزوجي حتى مؤخرا حين شارك في دورات التحدي ("تشالنجر").

ونجح موراي الثلاثاء في تحقيق ثأره من ساندغرن الذي أسقطه في دورة وينستون-سالم الأميركية في آب/أغسطس الماضي، والتي كانت ثاني مباراة فقط لموراي في الفردي بعد العودة.

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ويلتقي البريطاني في الدور المقبل الأسترالي أليكس دي مينور المصنف سابعا في هذه الدورة التي هي الأولى ضمن ثلاث دورات في الصين يعتزم موراي خوض غمارها خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة بحسب ما أفاد قبل يومين في حديث لوكالة فرانس برس.

وأشار الى أن هذه الدورات ستعطيه فكرة أفضل عما لا يزال قادرا على تقديمه في رياضة الكرة الصفراء، مبقيا في الوقت ذاته على واقعيته في مقاربة عودته الى الملاعب بعد غياب مطوّل وإصابة مؤلمة.

وأوضح اللاعب الذي تصدر ترتيب المحترفين للمرة الأخيرة في آب/أغسطس 2017، "صراحة لا أتوقع أن أستعيد أفضل مستوى لي (...) أعتقد أنه سيكون من السذاجة والسخافة أن أفترض أن الحال ستكون كذلك".