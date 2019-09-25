بمشاركة ميسي .. نتيجة مباراة برشلونة وفياريال اليوم الثلاثاء 24-9-2019 في الجولة السادسة بالدوري...

نتيجة مباراة برشلونة وفياريال اليوم، حيث تقام مباراة برشلونة وفياريال مباشرة في الدوري الأسباني لكرة القدم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الكامب نو معقل فريق برشلونة ووسط جماهير في مباراة يتابعها الكثير من عشاق كرة القدم، وستكون مباراة برشلونة ضد فياريال مباشرة اليوم منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية المشفرة حصرياً في الشرق الأوسط، وذلك من خلال قناة بي ان سبورت HD3 بتعليق حفيظ دراجي.

وخسر نادي برشلونة خلال الجولة الخامسة من الدوري الأسباني أمام فريق غرناطة بنتيجة هدفين دون رد في مباراة شهدت مشاركة النجم ليونيل ميسي بديلاً عقب التعافي من الإصابة ليخسر البرسا ثاني مبارياته خلال هذا الموسم بعد 5 جولات فقط، ويحتل البرسا المركز الثامن في ترتيب الدوري الأسباني برصيد 7 نقاط.

نتيجة مباراة برشلونة وفياريال اليوم

بداية مباراة برشلونة وفياريال الآن في الجولة السادسة من الدوري الأسباني.

الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 5 من زمن المباراة عن طريق جريزمان لتصبح نتيجة مباراة برشلونة الآن هي 1-0 لصالح برشلونة.

ارثور ميلو يسجل الهدف الثاني للبرسا في الدقيقة 15 من زمن المباراة لتصبح النتيجة 2-0 لصالح برشلونة، ويستمر الضغط من البرسا.

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الدقيقة 30: برشلونة يستمر في الضغط على دفاعات فياريال، ومازالت النتيجة هي تقدم برشلونة بهدفين دون رد.

الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

الهدف الأول لفياريال في الدقيقة 44 من زمن المباراة، وتصبح النتيجة 2-1 لبرشلونة لينتهي الشوط الأول من المباراة.

الدقيقة 65، ومازالت نتيجة مباراة برشلونة وفياريال حتى الآن هي تقدم برشلونة على فياريال بهدفين مقابل هدف.

نهاية اللقاء بفوز برشلونة على فياريال بهدفين مقابل هدف، ويحصل 3 نقاط مهمة في مشوار الدوري الأسباني.