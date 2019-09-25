عودة ميسي .. ملخص نتيجة مباراة برشلونة وفياريال 2-1 اليوم في الدوري الاسباني وغياب الاهداف عن الشوط...

ملخص نتيجة مباراة برشلونة وفياريال اليوم، بعد التعثر أمام غرناطة الجولة الماضية، فاز فريق برشلونة على ضيفه فياريال في ملعب كامب نو اليوم بهدفين مقابل هدف، وسجل الهدف الأول لاصحاب الأرض أنطوان جريزمان بعد تمريرة رائعة من النجم ليونيل ميسي الذي خرج مصاباً بين شوطي المباراة، ونجح البرازيلي أثور في مضاعفة النتيجة، قبل أن يقلص سانتي كازورلا الفارق بهدف في الدقيقة 44.

يترقب أنصار برشلونة اليوم الأنتصار الثالث في الليغا عندما تستقبل فياريال على ملعب كامب نو، وتحشد برشلونة بقيادة المدير الفني فالفيردي كامل قوتها الضربة بقيادة النجم ليونيل ميسي لتحقيق الفوز على فياريال ومصالحة الجماهير بعد النتائج السلبية الأخيرة محلياً، وأعلن فالفيردي التشكيلة الرسمية لبرشلونة والتي جاءت بدون مفاجأت سوى بداية مشاركة ميسي من البداية.

تعيش البلوغرانا فترة صعبة هذه الأيام، بعد فشل الفريق في تحقيق الفوز أخر مباراتين ضد بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال، وفريق غرناطة بالليغا الأسبانية، واليوم في التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة سيكون الموعد على ملعبهم ووسط جماهيرهم في لقاء صعب أمام فياريال العنيد.

تنحصر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال اليوم على الأقمار الصناعية دون النايل سات، حيث أن المباراة تنقل حصرياً بالتعليق العربي عبر قناة بي إن سبورتس hd3 الناقلة لمباريات الليغا الأسبانية حصرياً في منطقة الشرق الأوسط.