نتيجة برشلونة وفياريال اليوم في الدوري الاسباني

مباراة برشلونة وفياريال ماتش برشلونة وفياريال بالجولة السادسة بالدوري الأسباني لكرة القدم، حيث يلعب كلاً من الفريقين اليوم مباراة ستكون غاية في الإثارة والقوة ومهمة بشكل كبير للفريق الكتالوني من أجل تعويض خسارته العديد من النقاط خلال الجولات الماضية والتي كان أخرها الخسارة من غرناطة بهدفين دون رد يوم السبت الماضي، وسيكون برشلونة متواجد معه جميع لاعبيه من اجل تلك المباراة

وكان نادي برشلونة قد لعب 5 مباريات في الدوري الأسباني لكرة القدم فاز في مباراتين وخسر مباراتين وتعادل في مباراة، ليكون حامل لقب الموسم الماضي في المركز الثامن الآن برصيد 7 نقاط من أصل 15 نقطة ممكنه، وهي البداية الأسوء للفريق في السنوات الأخيرة لذلك على أصدقاء ميسي اللعب بشكل أفضل وتحقيق الفوز في تلك المواجهة التي لن تكون سهلة أمام الغواصات الصفراء.