اصابة ميسي .. ملخص نتيجة مباراة برشلونة وفياريال 2-1 الجولة الثامنة من الدوري الاسباني وثلاثة اهداف...

ملخص مباراة برشلونة وفياريال اليوم، حقق برشلونة فوزاً ضيقاً على ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف، سجل اهداف مباراة برشلونة اليوم، جريزمان، وأرثور ميلو في الشوط الأول، قبل أن يقلص سانتي كازورلا الفارق في الدقيقة 44، وشهدت المباراة مشاركة ميسي كأساسي قبل تعرضه للأصابة.

تفاصيل اصابة ميسي

Advertisements

لم يستطع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي استكمال المباراة، بعد أن تعرض لأصابة في العضلة الضامة، ليتم تغييره في الفترة ما بين شوطي اللقاء، تلك الأصابة من المفترض أن يغيب عن ميسي في غضون 10 أيام عن الملاعب، ولكن ينتظر الأعلان الرسمي من النادي.

عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي منذ البداية، بعد أن حل بديلاً في مباراتي فريقه السابقتين أمام بوروسيا دورتموند بدوري الأبطال، وغرناطة بالدوري الأسباني الجولة الماضية، ويعتمد البرسا خلال مباراة فياريال الليلة على جريزمان وميسي وسواريز لشن الهجمات على الخصم.

بعد الخسارة المفاجئة الجولة الماضية أمام غرناطة يبحث نادي برشلونة عن الفوز الثالث له في الدوري الأسباني اليوم، ويعاني برشلونة خارج ملعبه هذا الموسم، حيث خاض الفريق أربع مباريات لم ينجح في تحقيق الفوز فيها، ولكن يستمد دوماً الفريق قوته من مبارياته على ملعبه كامب نو ووسط جماهيره الغفيرة.