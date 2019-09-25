برشلونة تفوز على فياريال في الجولة السادسة من الليغا

ملخص مباراة برشلونة وفياريال اليوم المباراة ستأتيكم في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر على ملعب الكامب نو، وسيكون برشلونة بقيادة أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي متحفزين لتحقيق الفوز في تلك المواجهة لتعويض الخسارة في المباراة أمام غرناطة، وخسارة ثماني نقاط في المباريات الخمس الماضية منذ بداية الدوري الأسباني.

وكان ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة قد فاز يوم أمس الاثنين بجائزة الأفضل في العالم عن عام 2019 من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ليكون صاحب الرقم القياسي في التتويج بتلك الجائزة في ست سنوات بمسميات مختلفة/، وسيحاول ميسي استعادة لياقته في تلك المواجهة بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم.

المواجهة اليوم ستكون بهدف استعادة الثقة في المدير الفني فالفيردي، فأي نتيجة غير الفوز ستدخل عدم الثقة في نفوس الجماهير واللاعبين، ويمر فالفيردي والفريق الكتالوني خلال تلك الفترة بمرحلة من الشك، ومن المحتمل ان يدفع المدير الفني بالتشكيلة المثالية في حضور 100 ألف متفرج من جماهير البرسا في تلك المواجهة.

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تشكيل الفريق الرسمي:

الحارس شتيجن

الدفاع: فيربو، لونغلي، بيكيه، سيميدو

الوسط: أرثور، بوسكيتس، روبيرتو

الهجوم: جريزمان، سواريز، ميسي.

برشلونة وفياريال