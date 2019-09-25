نتيجة مباراة برشلونة و فياريال فى الدوري الاسباني

نتيجة مباراة برشلونة و فياريال في الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، فريق برشلونة تعرض الجولة الماضية لهزيمة مفاجئة أمام غرناطة ثنائية نظيفة، جعلته في المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري الاسباني، حيث فاز برشلونة في مباراتين من خمسة مباريات لعبها حتى الآن فى الليجا، كان ميسي نجم برشلونة قد تم تتويجه بلقب أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي، وسيحاول اليوم إثبات أحقيته بالجائزة، ميسى كان يعاني من الاصابة منذ بداية الموسم، وكان أول مباراة يلعبها في الدوري هى مباراة غرناطة فى بداية الشوط الثاني، و سيلعب اليوم بجوار جريزمان الوافد الجديد من اتلتيكو مدريد وسواريز.

مباراة برشلونة وفياريال

مباراة برشلونة وفياريال اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 علي ملعب الكامب نو، ستبدأ أحداث الشوط الأول فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساء بتوقيت الامارات، وسوف تذاع مباراة برشلونة اليوم عبر قنوات بي ان سبورت الرياضية، و تذاع مباريات الدوري الأسباني على قناة beIN SPORTS HD 3 و سيعلق علي مباراة اليوم حفيظ دراجى.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: شتيجن.

خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، فيربو.

خط الوسط: آرثر، بوسكيتس، سيرجي روبيرتو.

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خط الهجوم: ميسي، سواريز، جريزمان.

الدقيقة الخامسة من الشوط الاول شهدت الهدف الاول لفريق برشلونة واحرزه انطوان جريزمان

الدقيقة 19 من الشوط الاول والنتيجة حتي الان هي تقدم فريق برشلونة بهدفين نظيفين

انتهي الشوط الاول من المباراة بتقد م فريق برشلونة بهدفين مقابل هدف واحد

انتهت المباراة بفوز برشلونة 2/1